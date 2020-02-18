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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Прокуратура ответила на расследование о «Буках» в районе крушения MH17

Фото: Александр Ермоченко / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Международная Совместная следственная группа (JIT) и Государственная прокуратура Нидерландов не могут отвечать на вопросы о возможных доказательствах или конкретных фактах по поводу крушения в 2014 году Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом. Это будет происходить в зале суда, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Нидерландов.

Ранее на платформе для независимых журналистов Bonanza Media появилась публикация о том, что военная разведка Нидерландов в 2016 году направила в прокуратуру страны письмо с данными о позициях всех комплексов «Бук» — как российских, так и украинских. По данным журналистов, разведка Нидерландов пришла к выводу, что маршрут полета сбитого Boeing 777 проходил вне пределов досягаемости всех зенитно-ракетных комплексов.

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Эта информация подтверждает правоту России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, новые данные ставят под сомнение «ангажированную» позицию международной следственной группы, которая обвиняет Россию в причастности к крушению лайнера.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией самопровозглашенной Донецкой народной республики. В катастрофе погибли 298 человек — граждане Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. По данным международной Совместной следственной группы, зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Москва отрицает свою причастность к катастрофе.

Слушания по делу о крушении Boeing 777 начнутся в окружном суде Гааги 9 марта 2020 года.

Теги: новости РБК, MH17, Нидерланды
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