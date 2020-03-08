Адвокат исключила появление на суде обвиняемых по делу о гибели MH17

Фото: Александр Ермоченко / ZUMA / Global Look Press

Фигуранты уголовного дела о крушении Boeing 777 «Малайзийских аваиалиний» в Донбассе в 2014 году не появятся на суде в Гааге, заседания которого должны начаться 9 марта. Об этом «РИА Новости» рассказала адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

По ее словам, в суд прибудут только юристы каждой из сторон, а самих фигурантов не будет.

Ранее Кутьина сообщила, что судебные разбирательства по делу MH17 могут затянуться до осени 2020 года.

По версии Международной совместной следственной группы (JIT), к крушению рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года причастны трое граждан России и один украинец. Речь идет о бывшем министре обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоре Гиркине (Стрелкове), бывшем главе военной разведки ДНР Сергее Дубинском, его заместителе Олеге Пулатове и еще одном разведчике ДНР, Леониде Харченко.