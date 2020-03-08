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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Адвокат исключила появление на суде обвиняемых по делу о гибели MH17

Фото: Александр Ермоченко / ZUMA / Global Look Press

Фигуранты уголовного дела о крушении Boeing 777 «Малайзийских аваиалиний» в Донбассе в 2014 году не появятся на суде в Гааге, заседания которого должны начаться 9 марта. Об этом «РИА Новости» рассказала адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

По ее словам, в суд прибудут только юристы каждой из сторон, а самих фигурантов не будет.

Ранее Кутьина сообщила, что судебные разбирательства по делу MH17 могут затянуться до осени 2020 года.

По версии Международной совместной следственной группы (JIT), к крушению рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года причастны трое граждан России и один украинец. Речь идет о бывшем министре обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоре Гиркине (Стрелкове), бывшем главе военной разведки ДНР Сергее Дубинском, его заместителе Олеге Пулатове и еще одном разведчике ДНР, Леониде Харченко.

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Гиркин, Дубинский и Пулатов находятся в России, гражданами которой они являются. Первых двоих JIT считает ответственными за переправку зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит малайзийский авиалайнер.

Москва свою причастность к крушению отрицает. Президент Владимир Путин во время прямой линии летом 2019 года заявил, что на западе «просто назначили виновного» и не желают прислушиваться к российской версии причин катастрофы.

Boeing 777, следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Теги: суд, MH17, Донбасс
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