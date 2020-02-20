Полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу MH17

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Некоторые из документов, опубликованных недавно на платформе для независимых журналистов Bonanza Media в рамках расследования крушения в 2014 году в Донбассе лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, являются подлинными. Об этом РБК заявили в пресс-службе Австралийской федеральной полиции (Australian Federal Police, AFP, кроме общеполицейских функций отвечает за внешнюю разведку).

«Некоторые документы, обнародованные недавно без [нашего] разрешения, являются документами Австралийской федеральной полиции, составленными в рамках расследования JIT (Joint Investigation Team, Объединенной следственной группы. — РБК)», — говорится в ответе представителя AFP на запрос РБК.

В спецслужбе отметили, что неуместно комментировать ситуацию более подробно, так как там считают, что стартующее 9 марта судебное разбирательство даст возможность изучить все доказательства по делу об уничтожении Boeing 777 в полном объеме.

2 февраля портал Bonanza Media опубликовал несколько документов, два из которых имели отношение к AFP. Один из них представлял собой стенограмму беседы офицера полиции с журналистом из Германии Билли Сиксом, который, в частности, рассказал о беседе с жителями Донбасса, видевшими в небе выпускающий ракету военный самолет. Во втором документе эксперты AFP указывают, что предоставленные им для анализа снимки были предварительно модифицированы, но с какой целью — неизвестно.