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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Полиция Австралии подтвердила подлинность документов по делу MH17

Фото: Andrea Falletta / Global Look Press

Некоторые из документов, опубликованных недавно на платформе для независимых журналистов Bonanza Media в рамках расследования крушения в 2014 году в Донбассе лайнера Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, являются подлинными. Об этом РБК заявили в пресс-службе Австралийской федеральной полиции (Australian Federal Police, AFP, кроме общеполицейских функций отвечает за внешнюю разведку).

«Некоторые документы, обнародованные недавно без [нашего] разрешения, являются документами Австралийской федеральной полиции, составленными в рамках расследования JIT (Joint Investigation Team, Объединенной следственной группы. — РБК)», — говорится в ответе представителя AFP на запрос РБК.

В спецслужбе отметили, что неуместно комментировать ситуацию более подробно, так как там считают, что стартующее 9 марта судебное разбирательство даст возможность изучить все доказательства по делу об уничтожении Boeing 777 в полном объеме.

2 февраля портал Bonanza Media опубликовал несколько документов, два из которых имели отношение к AFP. Один из них представлял собой стенограмму беседы офицера полиции с журналистом из Германии Билли Сиксом, который, в частности, рассказал о беседе с жителями Донбасса, видевшими в небе выпускающий ракету военный самолет. Во втором документе эксперты AFP указывают, что предоставленные им для анализа снимки были предварительно модифицированы, но с какой целью — неизвестно.

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Среди опубликованных Bonanza Media был также документ, согласно которому разведка Нидерландов считает, что маршрут полета сбитого в 2014 году над Донбассом Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines проходил вне пределов досягаемости всех зенитно-ракетных комплексов «Бук». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация ставит под сомнение «ангажированную» позицию JIT, обвинившей Россию в причастности к крушению лайнера.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории ДНР. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. JIT, которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов при участии правоохранителей из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, в 2018 году сообщила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области. Минобороны России опровергало эти выводы.

Теги: Донбасс, новости РБК, Австралия, MH17
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