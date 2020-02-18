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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Кремль назвал публикацию о «Буках» и MH17 доказательством правоты России

По словам Дмитрия Пескова, новые данные ставят под сомнение «ангажированную» позицию международной следственной группы, обвинившей Россию в причастности к крушению в Донбассе лайнера Malaysia Airlines
На месте крушения рейса MH17 Malaysia Airlines (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Публикация на платформе для независимых журналистов Bonanza Media, в которой утверждается, что разведка Нидерландов считает, что маршрут полета сбитого в 2014 году над Донбассом Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines проходил вне пределов досягаемости всех зенитно-ракетных комплексов «Бук», подтверждает правоту России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, новые данные ставят под сомнение «ангажированную» позицию международной следственной группы, обвинившей Россию в причастности к крушению лайнера.

«Результаты этого расследования якобы были доведены до суда некоторое время назад. Это лишний раз свидетельствует о том, что есть огромное количество вопросов, которые серьезным образом ставят под сомнение ангажированную позицию, которая неоднократно озвучивалась», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что России не разрешили войти в состав международной следственной группы. «Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к [ее] не основанным на серьезном подходе заключениям», — добавил Песков.

Крушение Boeing 777 Malaysia Airlines под Донецком
Фотогалерея 

В публикации на сайте Bonanza Media утверждается, что письмо с данными о позициях всех комплексов «Бук» (как российских, так и украинских) было направлено военной разведкой Нидерландов в голландскую прокуратуру еще в 2016 году. В публикации также указывается на показание неназванного свидетеля, который заявил, что незадолго до крушения Boeing видел в небе истребители.

Основатель Bonanza Media Яна Ерлашова ранее работала на телеканале RT. В мае 2019 года журналист голландской газеты Volkskrant Берт Лантинг описал встречу с Ерлашовой, рассказав о том, как в 2015 году приехал в Донбасс, чтобы взять интервью с пророссийски настроенным мэром поселка Россыпное. Во время разговора тому позвонили с RT и сообщили, что найдены новые обломки самолета и чиновник вместе с журналистами выехал на место крушения.

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«Как только по прибытии мы вышли из машины, то сразу же попали под прицел работающих камер RT. Увидев показанную ему деталь, мэр приходит в ярость, и сразу же начинает кричать на репортера Яну Ерлашову: «Кто это сюда положил? Вы специально подбросили это сюда! Я утром сам проезжал мимо этого места и ничего не видел». Примечательно, что RT сразу начали задавать вопросы мне. О том, что я думал об этой находке, но я отказался отвечать. Я не хотел участвовать в этом спектакле», — писал Лантинг.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории ДНР. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Международная Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов при участии правоохранителей из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, в 2018 году сообщила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области.

В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены четверым подозреваемым: бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, его заместителю Олегу Пулатову и еще одному подчиненному Дубинского — Леониду Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют гражданство России, где и находятся в настоящий момент, Харченко — гражданин Украины и находится на востоке этой страны, заявил тогда глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.

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Фотогалерея 

Слушания по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines начнутся в окружном суде Гааги 9 марта 2020 года.

Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

Авторы: Кирилл Сироткин, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Песков, MH17
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