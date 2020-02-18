Кремль назвал публикацию о «Буках» и MH17 доказательством правоты России

По словам Дмитрия Пескова, новые данные ставят под сомнение «ангажированную» позицию международной следственной группы, обвинившей Россию в причастности к крушению в Донбассе лайнера Malaysia Airlines

На месте крушения рейса MH17 Malaysia Airlines (Фото: Максим Змеев / Reuters)

Публикация на платформе для независимых журналистов Bonanza Media, в которой утверждается, что разведка Нидерландов считает, что маршрут полета сбитого в 2014 году над Донбассом Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines проходил вне пределов досягаемости всех зенитно-ракетных комплексов «Бук», подтверждает правоту России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, новые данные ставят под сомнение «ангажированную» позицию международной следственной группы, обвинившей Россию в причастности к крушению лайнера.

«Результаты этого расследования якобы были доведены до суда некоторое время назад. Это лишний раз свидетельствует о том, что есть огромное количество вопросов, которые серьезным образом ставят под сомнение ангажированную позицию, которая неоднократно озвучивалась», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что России не разрешили войти в состав международной следственной группы. «Поэтому мы всегда со скепсисом и недоверием относились к [ее] не основанным на серьезном подходе заключениям», — добавил Песков.