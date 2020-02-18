Кремль назвал публикацию о «Буках» и MH17 доказательством правоты России

В публикации на сайте Bonanza Media утверждается, что письмо с данными о позициях всех комплексов «Бук» (как российских, так и украинских) было направлено военной разведкой Нидерландов в голландскую прокуратуру еще в 2016 году. В публикации также указывается на показание неназванного свидетеля, который заявил, что незадолго до крушения Boeing видел в небе истребители.
Основатель Bonanza Media Яна Ерлашова ранее работала на телеканале RT. В мае 2019 года журналист голландской газеты Volkskrant Берт Лантинг описал встречу с Ерлашовой, рассказав о том, как в 2015 году приехал в Донбасс, чтобы взять интервью с пророссийски настроенным мэром поселка Россыпное. Во время разговора тому позвонили с RT и сообщили, что найдены новые обломки самолета и чиновник вместе с журналистами выехал на место крушения.
«Как только по прибытии мы вышли из машины, то сразу же попали под прицел работающих камер RT. Увидев показанную ему деталь, мэр приходит в ярость, и сразу же начинает кричать на репортера Яну Ерлашову: «Кто это сюда положил? Вы специально подбросили это сюда! Я утром сам проезжал мимо этого места и ничего не видел». Примечательно, что RT сразу начали задавать вопросы мне. О том, что я думал об этой находке, но я отказался отвечать. Я не хотел участвовать в этом спектакле», — писал Лантинг.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории ДНР. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Международная Совместная следственная группа (JIT), которая работает во главе с прокуратурой и полицией Нидерландов при участии правоохранителей из Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, в 2018 году сообщила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого был сбит пассажирский самолет, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области.
В 2019 году обвинения в причастности к крушению лайнера над Донбассом в 2014 году были предъявлены четверым подозреваемым: бывшему министру обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Гиркину (Стрелкову), бывшему главе военной разведки ДНР Сергею Дубинскому, его заместителю Олегу Пулатову и еще одному подчиненному Дубинского — Леониду Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют гражданство России, где и находятся в настоящий момент, Харченко — гражданин Украины и находится на востоке этой страны, заявил тогда глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке.
Слушания по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines начнутся в окружном суде Гааги 9 марта 2020 года.
Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.