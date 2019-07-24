В Малайзии сообщили о попытках США и Украины завладеть самописцами MH17

Представители американских и украинских спецслужб предлагали малайзийским силовикам передать им черные ящики сбитого в Донбассе Boeing. Об этом в документальном фильме MH17 — Call for Justice, снятом экс-журналистской RT Яной Ералашовой сообщил директор Национального совета безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри, руководивший операцией по вывозу самописцев из зоны конфликта.

Сакри возглавлял группу малайзийских силовиков, прибывших вскоре после крушения лайнера в зону конфликта для того, чтобы вывезти черные ящики. По словам Сакри, вскоре после того, как малайзийцам удалось получить самописцы, к нему обратились представители ФБР с просьбой передать им оборудование. Он ответил им отказом. Вскоре после этого, уже в Киеве, к нему обратились украинские силовики, также попросившие отдать им самописцы.

Также в фильме есть интервью премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада. Он обвинил Совместную следственную группу (JIT) в игнорировании позиции Малайзии и предубежденности в вине России. «Они не учитывают ни причин крушения, ни того, кто действительно несет ответственность за это, но уже решили, что это должна быть Россия», — сказал он.

Махатхир Мохамад ранее неоднократно заявлял о том, что власти Малайзии недовольны ходом расследования крушения самолета. «Мы разочарованы, так как самолет сбили намеренно, но мы все еще не знаем, кто выпустил ракету», — говорил Мохамад в связи с пятилетней годовщиной катастрофы.



В титрах фильма указано, что режиссер фильма — бывшая журналистка телеканала RT Яна Ералашова, ранее уже занимавшаяся съемками фильмов о сбитом Boeing. Фильм был снят в сотрудничестве с голландским журналистом Максом ван дер Верффом.

Самолет Malaysia Airlines рейса MH17 разбился в июле 2014 года над Донбассом. Он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.