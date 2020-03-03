В кабмине Украины опровергли информацию о поданном Гончаруком иске

Алексей Гончарук (Фото: Сергей Долженко / ТАСС)

Информация о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился в суд с иском о запрете включать в повестку внеочередного заседания Верховной Рады вопрос об увольнении премьера или кого-то из членов правительства, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

«Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях», — уточнили в пресс-службе кабмина.

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