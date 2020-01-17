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Зеленский не принял отставку премьера Гончарука

Президент решил дать главе правительства шанс и поручил ему заняться концепцией справедливых зарплат для чиновников и руководителей госкомпаний, а также реорганизацией министерств
Фото: Zuma / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщается на странице офиса главы государства в Facebook.

«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что подумал и счел правильным «дать шанс» Гончаруку и его правительству, если они решат ряд вопросов, «которые сейчас очень важны и волнуют общество».

В частности, речь идет об оптимизации работы правительства, установлении «справедливых» зарплат для министров и руководства госкомпаний, а также увольнении руководителей министерств, «не достигших реальных результатов».

«Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц», — сказал Зеленский. Так, глава государства попросил урегулировать ситуацию с премиями для менеджеров «Нафтогаза» за получение компенсаций от «Газпрома».

По его мнению, нынешнее правительство Украины нужно укрепить путем кадровых перестановок. Зеленский отметил, что у него нет оснований думать, что в действующем кабмине есть нечестные или непрофессиональные люди. «Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств согласно их профессиональными данными», — сказал он.

Зеленский дал две недели на поиск причастных к записи разговоров премьера
Политика

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости переформатировать отдельные центральные органы исполнительной власти, в частности разделив функции ряда министерств.

По его словам, решение об объединении отдельных министерств принималось в условиях кадрового голода и небольшого бюджета. «Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», — сказал Зеленский.

Гончарук пообещал до 4 февраля подготовить промежуточный отчет о деятельности кабмина, который будет представлен в Верховной раде. Документ должен быть посвящен концепции усиления правительства и его частичному «организационному переформатированию».

О том, что Гончарук написал заявление об отставке, стало известно ранее 17 января. В ходе выступления в парламенте он объяснил такой шаг желанием подтвердить доверие со стороны главы государства. Об отставке было объявлено на фоне скандала с аудиозаписью, на которой Гончарук якобы говорит, что у Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов», а также упоминает о «пустом месте» в голове президента. На своей странице в Facebook премьер заявил, что запись была смонтирована из его выступлений на заседаниях правительства.

По закону решение об отставке премьер-министра принимает Рада. Зеленский поручил за две недели найти причастных к публикации записи. 

Теги: Владимир Зеленский
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