Зеленский не принял отставку премьера Гончарука

Президент решил дать главе правительства шанс и поручил ему заняться концепцией справедливых зарплат для чиновников и руководителей госкомпаний, а также реорганизацией министерств

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Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщается на странице офиса главы государства в Facebook.

«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что подумал и счел правильным «дать шанс» Гончаруку и его правительству, если они решат ряд вопросов, «которые сейчас очень важны и волнуют общество».

В частности, речь идет об оптимизации работы правительства, установлении «справедливых» зарплат для министров и руководства госкомпаний, а также увольнении руководителей министерств, «не достигших реальных результатов».

«Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц», — сказал Зеленский. Так, глава государства попросил урегулировать ситуацию с премиями для менеджеров «Нафтогаза» за получение компенсаций от «Газпрома».