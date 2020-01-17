Зеленский не принял отставку премьера Гончарука
Президент Украины Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука, сообщается на странице офиса главы государства в Facebook.
«Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Зеленский.
Глава государства заявил, что подумал и счел правильным «дать шанс» Гончаруку и его правительству, если они решат ряд вопросов, «которые сейчас очень важны и волнуют общество».
В частности, речь идет об оптимизации работы правительства, установлении «справедливых» зарплат для министров и руководства госкомпаний, а также увольнении руководителей министерств, «не достигших реальных результатов».
«Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц», — сказал Зеленский. Так, глава государства попросил урегулировать ситуацию с премиями для менеджеров «Нафтогаза» за получение компенсаций от «Газпрома».