Депутат Рады сообщил о написанном Гончаруком заявлении об отставке

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский рассказал, что украинский премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Гончарук написал заявление об отставке и уже сообщил своей команде, что уходит», — сказал Дубинский.

По его словам, встреча Зеленского и Гончарука состоялась в понедельник, 2 марта. Депутат отметил, что 3 марта на заседании фракции «Слуга народа» в Раде будет обсуждаться отставка премьер-министра.

В конце февраля издание «Новое время» со ссылкой на источники сообщало, что Гончарук во второй раз написал заявление об отставке и передал его президенту. В первый раз он писал заявление в конце января. Он объяснял свое решение тем, что хочет «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».