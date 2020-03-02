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Гончарук допустил консультации с Зеленским о своей отставке

Гончарук опроверг сообщения СМИ о том, что он подал в отставку. Обсуждение этого вопроса может пройти с президентом и в парламенте, добавил он
Алексей Гончарук (Фото: Zuma / ТАСС)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявления об отставке, но в то же время не исключил консультаций по этому вопросу с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой. Трансляция брифинга премьера велась на его странице в Facebook.

«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал и также много знаю, слышал [о возможной смене премьера]... Вероятно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом», — заявил Гончарук.

Премьер-министр также отметил, что на Украине давно думают «над серьезным усилением правительства». Окончательное решение по нему Гончарук комментировать отказался, поскольку «оно еще на столе». «Говорить о том, кого мы планируем заменить, по-моему, немного рано», — сказал он.

Ранее украинский журнал «Новое время» со ссылкой на источники сообщил, что Гончарук подал Зеленскому заявление об отставке, поскольку был «раздражен» обсуждением в СМИ его возможной замены.

По данным издания, это произошло после встречи Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским и министром юстиции Денисом Малюськой, на которой президент критиковал Гончарука. По словам источников «Нового времени», позиции премьера «значительно ослабли» при новом главе администрации Зеленского Андрее Ермаке, который сменил на этой должности поддерживавшего Гончарука Андрея Богдана. Как пишет «Новое время», новым премьером может стать вице-премьер Денис Шмыгаль.

Помимо журнала, о возможной отставке сообщал портал ZN.UA. По его информации, вопрос об уходе Гончарука планировалось рассмотреть на внеочередном заседании Рады 4 марта.

Гончарук впервые решил подать в отставку в конце января, объяснив это желанием «убрать любые сомнения в уважении и доверии» к президенту. Таким образом он отреагировал на появившуюся в СМИ запись разговоров, на которой некто с голосом, похожим на голос Гончарука, заявил о «примитивном понимании» Зеленским экономики, отметив, что у президента «туман в голове».

Зеленский тогда отставку Гончарука не принял, отметив, что сейчас не то время, чтобы «расшатывать» страну. Премьер в ответ заявил о высоком кредите доверия со стороны президента.

При участии: Виктория Полякова
Теги: Алексей Гончарук, отставка, Владимир Зеленский
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