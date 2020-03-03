Политика , 03 мар, 21:12
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Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку
Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал заявителем иска, поданного в Окружной административный суд Киева, в котором говорится о запрете включать в повестку внеочередного заседания Верховной Рады вопрос об увольнении премьера или кого-то из членов правительства. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Ранее депутат в Верховной Раде от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что Гончарук написал заявление об отставке после встречи с главой государства Владимиром Зеленским.
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