СМИ узнали о заявлении Гончарука об отставке из-за критики Коломойского

Заменить Гончарука на посту главы украинского правительства может вице-премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет «Новое время»

Алексей Гончарук (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в пятницу, 28 февраля, во второй раз написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на источники.

По данным издания, Гончарук настаивает на принятии его заявления, поскольку «раздражен» тем, что его возможная замена обсуждается в СМИ публично. Премьер принял такое решение после встречи Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским и министром юстиции Денисом Малюськой, на которой президент критиковал Гончарука.

Собеседники НВ также рассказали, что после прихода Андрея Ермака на должность главы офиса (администрации) Зеленского позиции Гончарука «значительно ослабли», а предыдущий руководитель Андрей Богдан (покинул свой пост 11 февраля) поддерживал премьера. В качестве вероятной замены Гончаруку источники называют кандидатуру Дениса Шмыгаля, который сегодня работает вице-премьером. Kyiv Post писала, что Зеленский планирует назначить на пост премьера бывшего вице-премьера (2010–2012) и экс-партнера Коломойского по Приватбанку Сергея Тигипко.

ZN.UA со ссылкой на источники в администрации пишет, что 28 февраля Зеленский встретился с Гончаруком и обсудил вопрос о решении кабинета министров сменить глав трех энергокомпаний страны, включая «Центрэнерго». По данным издания, Зеленский сказал собеседнику, что Коломойский недоволен изменениями. Премьер-министр, как пишет портал, со своей стороны ответил, что он «не понимает» политику: «То мы боремся с Коломойским, то мы не боремся, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим».

Накануне, 28 февраля, стало известно, что Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады Украины. Как сообщили в пресс-службе парламента, заседание намечено на 4 марта, в Telegram-канале офиса президента уточняется, что на нем депутаты рассмотрят несколько законопроектов, в том числе о кабинете министров страны. ZN.UA, ссылаясь на источники, отмечает, что в повестке заседания Рады будут в первую очередь кадровые вопросы: об отставке Гончарука и назначении на пост премьера его нынешнего заместителя Шмыгаля. «Украинская правда» со ссылкой на источники в партии «Слуга народа», напротив, сообщила, что вопрос об отставке премьера, скорее всего, рассматриваться на заседании Рады в марте не будет.