Премьер Украины решил уйти в отставку

Алексей Гончарук (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его главе государства с правом внесения в парламент. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Гончарука, он пошел на этот шаг, чтобы «убрать любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту».

В Telegram-канале офиса президента Украины говорится, что Владимир Зеленский получил заявление Гончарука и рассмотрит его.

Прошение премьера об отставке подано на фоне появившейся в интернете аудиозаписи, сделанной якобы на закрытом совещании в декабре 2019 года. На ней люди с голосами, похожими на голоса Гончарука, замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой и главы Минфина Оксаны Маркаровой обсуждают, как объяснить Зеленскому, что укрепление гривны — это позитивный фактор.

Человек. чей голос похож на Гончарука, в ходе беседы заявил, что у Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов». «Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там», — произнес человек. Он отметил, что сам является по образованию юристом и назвал себя «полным профаном в экономике».