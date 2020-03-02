Вирус из Китая , 02 мар, 07:58
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В Петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА рассчитывает в третьем квартале 2020 года создать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-2019. Испытания планируется провести в третьем квартале 2020 года, сообщил «РИА Новости» представитель института.
«Прототип ожидается в третьем квартале 2020 года, в четвертом квартале планируется начать доклинические исследования на животных», — сообщил представитель ведомства.
Он отметил, что вакцину планируется испытывать на мышах. Исследования на них займут несколько месяцев.
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