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В Китае сообщили о тестировании вакцин от коронавируса на животных

Фото: Felix Kästle / Global Look Press

Часть вакцин от коронавируса 2019-nCoV сейчас проходят испытания на животных. Об этом заявил директор биологического центра национального комитета по здравоохранению КНР Чжан Синьминь, передает SCMP.

По его словам, китайские ученые исследуют различные типы вакцин, некоторые из них уже тестируются на животных.

Также он заявил, что исследуются возможности применения препаратов со стволовыми клетками, а также лекарственных средств, применяемых при синдроме системного воспалительного ответа.

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Чжан отметил, что в Китае была создана компьютерная модель, с помощью которой из более чем 100 тыс. лекарственных препаратов было отобрано около сотни средств, которые сейчас проходят испытания.

Ранее 14 февраля китайские врачи сообщили, что нашли эффективный способ борьбы с коронавирусом. речь идет о переливании плазмы крови от выздоравливающих доноров тем, кто заразился недавно. По словам главного врача больницы «Цзиньиньтань» в Ухане Чжана Динъюй, в такой плазме содержится высокое количество антител, которые эффективно борются с вирусом.

Теги: Китай, коронавирус, вакцина
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