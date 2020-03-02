Жертвами коронавируса в Китае стали 2912 человек

Число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом 2019-nCoV, в КНР достигло 2912 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

За последние сутки в стране умерло 42 человека. Все пациенты скончались в провинции Хубэй, являющейся очагом распространения нового заболевания. 32 смертельных случая произошли в столице провинции городе Ухань.

Всего за сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в КНР увеличилось до 80 026 (202 новых, из них 196 — в Хубэе).

При этом выписались из больниц в отчетный период 2837 человек. Из них 2570 излечилось в провинции Хубэй.