Китай определил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса на людях

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Клинические испытания вакцины от нового коронавируса могут начаться не ранее апреля, сообщил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, передает «Синьхуа».

«Предполагается, что при условии обеспечения безопасности и эффективности некоторые вакцины могут пройти клинические испытания с апреля по май этого года», — заявил Цзэн Исинь.

В Китае часть вакцин от нового коронавируса уже начали тестировать на животных, сообщал глава биологического центра Нацкомитета по здравоохранению Чжан Синьминь. Помимо этого, специалисты изучают возможность использования препаратов со стволовыми клетками и лекарств, применяемых при синдроме системного воспалительного ответа.