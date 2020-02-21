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Китай определил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса на людях

Фото: Liu Dawei / Keystone Press Agency / Global Look Press

Клинические испытания вакцины от нового коронавируса могут начаться не ранее апреля, сообщил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, передает «Синьхуа».

«Предполагается, что при условии обеспечения безопасности и эффективности некоторые вакцины могут пройти клинические испытания с апреля по май этого года», — заявил Цзэн Исинь.

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В Китае часть вакцин от нового коронавируса уже начали тестировать на животных, сообщал глава биологического центра Нацкомитета по здравоохранению Чжан Синьминь. Помимо этого, специалисты изучают возможность использования препаратов со стволовыми клетками и лекарств, применяемых при синдроме системного воспалительного ответа.

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По данным газеты South China Morning Post, по всему миру коронавирусом заразились 76 716 человек, из них 75 465 в Китае. Больше всего случаев за пределами КНР зарегистрировано в Японии — 723, жертвами заболевания вне материкового Китая стали 11 человек.

Теги: коронавирус, вакцина, Китай
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