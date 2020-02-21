Китай определил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса на людях
Клинические испытания вакцины от нового коронавируса могут начаться не ранее апреля, сообщил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, передает «Синьхуа».
«Предполагается, что при условии обеспечения безопасности и эффективности некоторые вакцины могут пройти клинические испытания с апреля по май этого года», — заявил Цзэн Исинь.
В Китае часть вакцин от нового коронавируса уже начали тестировать на животных, сообщал глава биологического центра Нацкомитета по здравоохранению Чжан Синьминь. Помимо этого, специалисты изучают возможность использования препаратов со стволовыми клетками и лекарств, применяемых при синдроме системного воспалительного ответа.