Путин попросил приготовиться к разным ситуациям из-за цен на нефть

Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».

Он сказал, что прошедшая неделя стала худшей для нефтяного рынка с 2008 года. Тем не менее, президент считает текущий уровень цен на нефть приемлемым. В пятницу на закрытии торгов баррель нефти марки Brent стоил $50,2.

Путин сказал, что Фонд национального благосостояния способен обеспечить все обязательства правительства в случае, если ситуация в мировой экономики ухудшится. По данным Минфина, на 1 февраля объем ФНБ составлял $124,3 млрд или 6,9% от ВВП.

Материал дополняется.