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Политика ,  
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Захарова назвала причину «деградации» отношений в сирийском Идлибе

Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС )

Одна из главных причин «деградации» обстановки в Сирии — невыполнение российско-турецкого меморандума 2018 года. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Одной из главных причин деградации обстановки мы считаем невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года», — заявила представитель дипведомства. Она добавила, что, несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов, а также позиций сирийских правительственных войск. Также, по словам Захаровой, сирийский регион Идлиб превратился в бастион террористического альянса «Хайят Тахрир аш Шам» (запрещен в России).

17 сентября 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум, направленный на то, чтобы избежать масштабной военной операции в Идлибе. В соответствии с документом вдоль линии соприкосновения правительственной армии Сирии и оппозиции стороны договорились создать демилитаризованную зону глубиной 15–20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков. Также должен был произойти вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок. Контролировать демилитаризованную зону должны турецкие патрульные и российская военная полиция.

В октябре 2019 года Турция начала военную операцию против курдских отрядов в Сирии, которых Анкара считает террористами. На последовавших за этим переговорах в Сочи Путин и Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса. В соответствии с новым меморандумом военная операция прекращалась, курдские силы должны были быть выведены с территорий на границе с Турцией. В то же время Россия и Турция начали совместное патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и востоку от района операции.

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В начале февраля 2020 года ситуация в Идлибе обострилась после взаимных обстрелов турецких сил и сирийской правительственной армии. Поддерживаемые Анкарой боевики перешли в наступление и частично захватили города Кминас и Найраб. Атаку вооруженных формирований остановили российские Военно-космические силы.

27 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, заявила о захвате стратегического города Саракиб на северо-западе страны. При этом источники «РИА Новости» и ТАСС опровергли сообщения о возвращении города под контроль сирийской оппозиции. По их словам, правительственные войска Сирии отразили атаки боевиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Анкара еще не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи. По его словам, Турция не обеспечила разведение сил и вывод тяжелых вооружений в зоне деэскалации в Идлибе, а боевики в Сирии «прекрасно вооружены», а также снабжены амуницией, боеприпасами и военной техникой.

Теги: Сирия, Идлиб, МИД России
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