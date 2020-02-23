Кремль обвинил Турцию в невыполнении сочинских договоренностей по Сирии

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Турция еще не выполнила условия договоренностей по Сирии, которые были достигнуты в Сочи более года назад. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В договоренностях, которые подписали президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, было указано, что именно Анкара «должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжелых вооружений и так далее», отметил он.

По словам Пескова, боевики в Идлибе «прекрасно вооружены», и к ним попадают опасные образцы военной техники. «Они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой», — заявил пресс-секретарь. Он считает, что ситуация в сирийской провинции «не способствует нормализации обстановки».

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