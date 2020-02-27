Кремль заявил об обсуждении с Турцией конфликта вокруг Идлиба

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Россия и Турция обсуждают обострение ситуации в Идлибе на экспертном и рабочем уровнях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Происходит общение на рабочем, на экспертном уровне России и Турции», — указал он.

В то же время он опроверг заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о встрече с Владимиром Путиным 5 марта. «Нет, 5 марта у президента Путина другие рабочие планы», — подчеркнул Песков.

Ранее, 25 февраля, Эрдоган заявил о планах встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии не позднее 5 марта. Причем, по его словам, встреча должна состояться либо в Стамбуле, либо в Анкаре. В Кремле говорили, что прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате, а о двусторонних контактах речи не идет.