Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб
Сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, захватила стратегический город Саракиб на северо-западе республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя незаконных вооруженных формирований Наджи Мустафу.
«Город Саракиб полностью освобожден от режима [президента Сирии Башара] Асада», — говорится в заявлении сирийской оппозиции.
Как передает агентство SANA, сирийская армия отражает атаку оппозиции в Саракибе ракетными ударами. По данным агентства, боевики задействовали террористов-смертников, артиллерию турецких сил.
Оппозиция потеряла контроль над стратегически важным городом около трех недель назад. 5 февраля стало известно, что сирийская армия установила контроль над Саракибом.