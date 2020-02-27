Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов турецких сил и сирийской армии. После этого, 20 февраля, сирийская оппозиция, поддерживаемая Анкарой, перешла в наступление, частично захватив города Кминас и Найраб. Атаку остановили ВКС России, которые выступают на стороне официального Дамаска.

Накануне, 26 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией, заявив, что Анкара оттеснит силы Асада от своих наблюдательных постов в Идлибе, если те не отступят от них.

