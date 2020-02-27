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Политика ,  
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Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

Сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, захватила стратегический город Саракиб на северо-западе республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя незаконных вооруженных формирований Наджи Мустафу.

«Город Саракиб полностью освобожден от режима [президента Сирии Башара] Асада», — говорится в заявлении сирийской оппозиции.

Как передает агентство SANA, сирийская армия отражает атаку оппозиции в Саракибе ракетными ударами. По данным агентства, боевики задействовали террористов-смертников, артиллерию турецких сил.

Оппозиция потеряла контроль над стратегически важным городом около трех недель назад. 5 февраля стало известно, что сирийская армия установила контроль над Саракибом.

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Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов турецких сил и сирийской армии. После этого, 20 февраля, сирийская оппозиция, поддерживаемая Анкарой, перешла в наступление, частично захватив города Кминас и Найраб. Атаку остановили ВКС России, которые выступают на стороне официального Дамаска.

Накануне, 26 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией, заявив, что Анкара оттеснит силы Асада от своих наблюдательных постов в Идлибе, если те не отступят от них.
 

Теги: Сирия, оппозиция, захват, город
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