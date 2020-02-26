У находящихся на карантине во Владивостоке россиян не нашли коронавирус

У семерых россиян, эвакуированных в круизного лайнера Diamond Princess и помещенных на карантин во Владивостоке, пока что не выявили коронавирус 2019-nCoV. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора приморского управления Роспотребнадзора Елена Аббасова, пишет «РИА Новости».

По ее словам, предварительные результаты обследования граждан с лайнера, стоявшего в японском порту Йокогама с начала февраля, отрицательные. Окончательные результаты диагностики должен дать научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске за день до окончания карантина.

Как рассказала главврача Краевой клинической больницы № 2 Светлана Бениова, все пациенты — люди старше 60 лет. Они размещены в инфекционном стационаре, который работает в обычном режиме и продолжает принимать других больных.

Как пишет ТАСС, состояние россиян удовлетворительное. «Клинических проявлений никаких инфекционных заболеваний нет. Температура в норме. Состояние их хорошее», — сказала Аббасова.

Семерых россиян с Diamond Princess приняли в региональной больнице Приморья 23 февраля. Они должны пробыть на карантине две недели.