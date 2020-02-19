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На круизном лайнере в Японии частично сняли карантин из-за коронавируса

Первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess после двух недель пребывания на карантине начала сходить на берег в японском городе Йокогама
Фото: Kim Kyung-hoon / Reuters

В среду, 19 февраля, пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, проведя из-за вспышки китайского коронавируса нового типа две недели на карантине в порту японского города Йокогама, начали сходить на берег. Ожидается, что около 500 человек покинут лайнер сегодня, а весь процесс высадки людей завершится к пятнице, 21 февраля, сообщает NHK.  

Уточняется, что первыми с судна в 10:30 по местному времени (4:30 мск) начали выходить пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Людям, у которых медики выявили заболевание, придется остаться на борту лайнера еще на дополнительный период карантина. Несколько стран уже эвакуировали своих граждан из-за распространения инфекции среди пассажиров.  

Diamond Princess поставили на карантин 4 февраля после того, как у сошедшего с него 80-летнего мужчины нашли коронавирус. После первых тестов заболевание обнаружили у десяти человек, число заразившихся начало стремительно расти и сегодня превышает 500 человек. Судно с более чем 3,7 тыс. пассажиров из 56 стран, включая граждан Соединенных Штатов и России (24 человек), находится в порту города Иокогама на юго-западе Японии. Ранее стало известно, что коронавирусом впервые заразились россияне — семейная пара с Diamond Princess. В посольстве России в Токио ТАСС сообщили, что они смогут сойти на берег сразу же по окончании двухнедельного карантина — 19 февраля. 

Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, началась в китайском городе Ухань в провинции Хубей в декабре прошлого года. Согласно последним данным, жертвами ранее неизученной инфекции стали 2008 человек, свыше 74 тыс. заразились. Помимо материковой части Китая, случаи заболевания были зарегистрированы в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и еще более чем в 20 странах по всему миру. 

Автор: Кристина Астафурова
Теги: коронавирус
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