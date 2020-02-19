Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 12:12
Бывший глава судей РФС Егоров возглавил Федерацию футбола Мордовии Спорт, 21:50 Минюст попросил правительство перенести внесение нового КоАП в Госдуму Общество, 21:38 Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии Общество, 21:34 Выписка эвакуированных из Китая россиян после карантина. Фоторепортаж Общество, 21:26  В последней гонке на чемпионате мира выступят три российских биатлониста Спорт, 21:04 «Бесстрашная девочка» на Уолл-Стрит: как знаменитая скульптура появилась перед биржей Quote, 20:52 Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе Политика, 20:50 ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей Общество, 20:45 В США убили рэпера Pop Smoke Общество, 20:40 Якубович предложил платить министру труда зарплату в размере своей пенсии Общество, 20:38 «Адмирал» лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ Спорт, 20:29 ФСБ выявила пятый использовавшийся для сообщений о минировании сервис Общество, 19:57 CFTC отказалась признавать криптовалюту Telegram ценной бумагой Крипто, 19:49 Сборная России по биатлону назвала состав на одиночную смешанную эстафету Спорт, 19:45
Общество ,  
0 

Выписка эвакуированных из Китая россиян после карантина. Фоторепортаж

Из санатория «Градостроитель» под Тюменью 19 февраля начали выписывать граждан России, эвакуированных из китайского города Ухань из-за коронавируса. Как они покидали карантин — в фоторепортаже РБК
Фото: Майя Новоселова / ТАСС
В центр «Градостроитель» под Тюменью россиян доставили 5 февраля. Из очага распространения заболевания их вывезли бортами Минобороны
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
На карантин в «Градостроителе» поместили 144 человека. В ночь на среду после окончания 14-дневного карантина санаторий покинули первые 62 человека, до конца дня врачи выписали всех наблюдаемых
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Первую группу людей отправили в аэропорт, откуда они полетели в Москву, а затем в другие города Часть оставшихся вывезут поездами
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Шесть человек решили временно задержаться в Тюмени.​ Глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова пообещала устроить им экскурсию
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
У всех прошедших карантин людей анализы отрицательные, ни один из них не заболел
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Среди тех, кто был на карантине есть граждане СНГ. Нескольких граждан Белоруссии, в частности, отправят в Москву, откуда они поедут на родину
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Одна из находившихся на карантине
Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Эвакуированные из Уханя россияне по окончании карантина разъедутся по 44 городам. Большинство отправились в Москву, также люди едут в Санкт-Петербург, Барнаул, Челябинск, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Самару, Улан-Удэ и другие города

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС
Автобус людьми, прошедшими карантин, покидает «Градостроитель»
Теги: мультимедиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter