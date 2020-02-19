Выписка эвакуированных из Китая россиян после карантина. Фоторепортаж

Из санатория «Градостроитель» под Тюменью 19 февраля начали выписывать граждан России, эвакуированных из китайского города Ухань из-за коронавируса. Как они покидали карантин — в фоторепортаже РБК

В центр «Градостроитель» под Тюменью россиян доставили 5 февраля. Из очага распространения заболевания их вывезли бортами Минобороны

На карантин в «Градостроителе» поместили 144 человека. В ночь на среду после окончания 14-дневного карантина санаторий покинули первые 62 человека, до конца дня врачи выписали всех наблюдаемых

Первую группу людей отправили в аэропорт, откуда они полетели в Москву, а затем в другие города Часть оставшихся вывезут поездами

Шесть человек решили временно задержаться в Тюмени.​ Глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова пообещала устроить им экскурсию

У всех прошедших карантин людей анализы отрицательные, ни один из них не заболел

Среди тех, кто был на карантине есть граждане СНГ. Нескольких граждан Белоруссии, в частности, отправят в Москву, откуда они поедут на родину

Одна из находившихся на карантине

Эвакуированные из Уханя россияне по окончании карантина разъедутся по 44 городам. Большинство отправились в Москву, также люди едут в Санкт-Петербург, Барнаул, Челябинск, Владивосток, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Самару, Улан-Удэ и другие города