Первые туристы покинули карантинный лайнер в Японии. Фоторепортаж

Круизный лайнер Diamond Princess, который с 4 февраля из-за коронавируса находится на карантине в Японии, начали покидать первые туристы. 19 февраля на берег сошли первые 500 человек, в том числе двое граждан России, у которых не обнаружено признаков заболевания. Ожидается, что все пассажиры смогут покинуть корабль к 21 февраля.

Пассажирский лайнер находится на карантине в Йокогаме с 4 февраля

На его борту находились более 3,7 тыс. человек (2,6 тыс. пассажиров и более 1 тыс. членов экипажа), число заразившихся вирусом превышает 500 человек



Среди заразившихся — один россиянин Первыми корабль покинули пассажиры в возрасте 70–80 лет без признаков заболевания Пассажиры, у которых выявлены признаки болезни, останутся на лайнере

Всех здоровых пассажиров планируют эвакуировать к 21 февраля



О вспышке вируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря прошлого года. Готовой вакцины от него по-прежнему нет, но ВОЗ обещала , что ее могут начать тестировать на людях через 4-5 месяцев По последним​ данным, жертвами вируса стали более 2 тыс. человек, более 74 тыс. заразились