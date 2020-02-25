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Семерых россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Семерых россиян, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, поместили на карантин во Владивостоке, говорится в сообщении правительства Приморского края.

Эвакуированных с судна россиян приняли в городской инфекционной больнице 23 февраля. По данным властей, все они находятся в удовлетворительном состоянии и не имеют повышенной температуры.

На карантине бывшие пассажиры лайнера, у которых уже взяли анализ на коронавирус, будут находиться две недели. Их биоматериалы также исследуют в вирусологическом центре «Вектор» под Новосибирском, в котором разрабатывается вакцина против коронавируса.

Власти сообщили о состоянии эвакуированных с лайнера в Японии россиян
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Diamond Princess находится у берегов Японии на коронавирусном карантине с 4 февраля. 29 февраля, после того как власти страны разрешили покинуть судно тем, кто не заразился, на берег сошли 500 пассажиров. Среди них были и россияне, восемь из которых поместили на карантин в Казани. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, у трех из них обнаружили коронавирус в легкой форме.

Первые туристы покинули карантинный лайнер в Японии. Фоторепортаж
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Всего из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом, на Diamond Princess погибли четыре человека, еще более 600 из 3,7 тыс. человек, находившихся на лайнере, заразились.

Теги: коронавирус, карантин, россияне, Приморье
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