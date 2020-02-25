Семерых россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке

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Семерых россиян, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором распространился новый коронавирус, поместили на карантин во Владивостоке, говорится в сообщении правительства Приморского края.

Эвакуированных с судна россиян приняли в городской инфекционной больнице 23 февраля. По данным властей, все они находятся в удовлетворительном состоянии и не имеют повышенной температуры.

На карантине бывшие пассажиры лайнера, у которых уже взяли анализ на коронавирус, будут находиться две недели. Их биоматериалы также исследуют в вирусологическом центре «Вектор» под Новосибирском, в котором разрабатывается вакцина против коронавируса.

Diamond Princess находится у берегов Японии на коронавирусном карантине с 4 февраля. 29 февраля, после того как власти страны разрешили покинуть судно тем, кто не заразился, на берег сошли 500 пассажиров. Среди них были и россияне, восемь из которых поместили на карантин в Казани. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, у трех из них обнаружили коронавирус в легкой форме.