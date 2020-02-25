СМИ узнали о смерти четвертого пассажира лайнера Diamond Princess

В Японии погиб четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess, где обнаружили вспышку нового коронавируса. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники. Информацию также подтверждает источник издания The Mainichi.

По данным собеседников телеканала, погибшим оказался 80-летний пациент, находившийся на лечении в больнице. The Mainichi пишет, что он был жителем японской префектуры Канагава, расположенной на острове Хонсю.

Круизный лайнер стоит на карантине в порту японского города Йокогама с начала февраля после того, как у высадившегося в Гонконге пассажира обнаружили новый коронавирус. Всего на судне находились около 3,7 тыс. человек, 634 из которых заболели.

19 февраля власти Японии разрешили сойти на берег не заразившимся пассажирам. Тогда судно покинули около 500 человек. Восемь россиян эвакуировали домой бортом МЧС. Затем их поместили на двухнедельный карантин в инфекционной больнице в Казани. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что трое из них заразились коронавирусом, однако заболевание протекает в легкой форме.