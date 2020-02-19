Минздрав Японии сообщил о 79 новых заболевших на лайнере Diamond Princess

Фото: Yoshio Tsunoda / Global Look Press

В результате нового тестирования на китайский коронавирус 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в порту Йокогамы, были выявлены 79 новых заболевших. Об этом в среду сообщает Минздрав Японии.

Всего за последние сутки было обследовано 607 человек. Из 79 диагностированных новых носителей вируса 60 являются бессимптомными. Все они в ближайшее время будут доставлены в инфекционные отделения больниц.

В японском министерстве отметили, что всего тестирование на коронавирус прошли 3011 человек, находящиеся на корабле. Вирус был обнаружен у 621 человека, у 322 из них болезнь протекает без симптомов.

19 февраля первые туристы начали покидать круизный лайнер. Среди них двое граждан России.