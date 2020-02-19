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Вирус из Китая ,  
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Минздрав Японии сообщил о 79 новых заболевших на лайнере Diamond Princess

Фото: Yoshio Tsunoda / Global Look Press

В результате нового тестирования на китайский коронавирус 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в порту Йокогамы, были выявлены 79 новых заболевших. Об этом в среду сообщает Минздрав Японии.

Всего за последние сутки было обследовано 607 человек. Из 79 диагностированных новых носителей вируса 60 являются бессимптомными. Все они в ближайшее время будут доставлены в инфекционные отделения больниц.

В японском министерстве отметили, что всего тестирование на коронавирус прошли 3011 человек, находящиеся на корабле. Вирус был обнаружен у 621 человека, у 322 из них болезнь протекает без симптомов.

Первые туристы покинули карантинный лайнер в Японии. Фоторепортаж
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19 февраля первые туристы начали покидать круизный лайнер. Среди них двое граждан России.

Еще двое россиян были до этого госпитализированы. Как сообщили в российском посольстве в Японии, коронавирус диагностировали у мужчины, которого доставили в специальную инфекционную больницу префектуры Аити. У его жены вирус не подтвердился, но она тоже доставлена в медицинское учреждение, где находится под наблюдением врачей из-за высокого риска заражения.

Diamond Princess находится на карантине в Йокогаме с 4 февраля. Японские власти говорили, что все здоровые пассажиры должны покинуть корабль к 21 февраля. Ограничительные меры на судне были введены после того, как у 80-летнего пассажира, сошедшего ранее в Гонконге, был выявлен коронавирус 2019-nCoV. Всего на корабле находилось около 3,7 тыс. человек.

Теги: Япония, коронавирус, лайнер
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