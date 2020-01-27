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Вирус из Китая ,  
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В институте под Новосибирском разработают две вакцины от коронавируса

В Новосибирской области ученые начали разработку двух вакцин от коронавируса из Китая, сообщила газета Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Первые исследования прототипов этих вакцин пройдут в июне, заявил гендиректор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, в институте уже создали два диагностических набора для неизвестного ранее вируса и 25 января их отправили в некоторые российские регионы.

Помимо «Вектора» о разработке вакцины против нового коронавируса сообщил Роспотребнадзор, также поиском лекарства занимаются ученые в Китае и США.

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Новый коронавирус начал распространяться из китайского Уханя в конце прошлого года. Он приводит к пневмонии, жертвами которой уже стали 80 человек, еще более 2,7 тыс. заразились. Помимо КНР случаи заболевания обнаружили в США, Франции, Южной Корее, Японии и других странах.

По данным ученых, вирус передается от человека к человеку в том числе в инкубационный период. Его источником они назвали диких животных, которых в Китае употребляют в пищу.

Теги: коронавирус, вакцина, Новосибирск
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