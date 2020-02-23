Власти сообщили о состоянии эвакуированных с лайнера в Японии россиян

Фото: Global Look Press

У восьми россиян, которых доставили на карантин в Казань после эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку коронавируса, нет повышенной температуры. Об этом сообщила официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова, передает ТАСС.

«Все чувствуют себя хорошо», — сказала она, отметив, что эвакуированные отдыхают после долгого ночного перелета.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что больницу в Казани, куда доставили россиян, будут охранять бойцы Росгвардии. Попова отметила, что в учреждении есть «самое новое оснащение» и оно «правильно оборудовано» для предупреждения распространения инфекционных заболеваний. На протяжении 14-дневного карантина за эвакуированными будут наблюдать врачи, которые также не будут покидать здание, рассказала Попова.

Восемь эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess из-за коронавируса россиян доставили на карантин в Казань утром 23 февраля. Как сообщала Галимова, четверо из них оказались жителями Татарстана.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, у троих из восьми эвакуированных с лайнера россиян обнаружили коронавирус. При этом, по словам Голиковой, заболевание протекает в легкой форме и без ярко выраженных симптомов.

