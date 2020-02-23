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Власти сообщили о состоянии эвакуированных с лайнера в Японии россиян

Фото: Global Look Press

У восьми россиян, которых доставили на карантин в Казань после эвакуации с круизного лайнера Diamond Princess, где зафиксировали вспышку коронавируса, нет повышенной температуры. Об этом сообщила официальный представитель президента Татарстана Лилия Галимова, передает ТАСС.

«Все чувствуют себя хорошо», — сказала она, отметив, что эвакуированные отдыхают после долгого ночного перелета.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, сообщила, что больницу в Казани, куда доставили россиян, будут охранять бойцы Росгвардии. Попова отметила, что в учреждении есть «самое новое оснащение» и оно «правильно оборудовано» для предупреждения распространения инфекционных заболеваний. На протяжении 14-дневного карантина за эвакуированными будут наблюдать врачи, которые также не будут покидать здание, рассказала Попова.

Эвакуированные с лайнера в Японии россияне прибыли в Казань на карантин
Общество

Восемь эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess из-за коронавируса россиян доставили на карантин в Казань утром 23 февраля. Как сообщала Галимова, четверо из них оказались жителями Татарстана.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, у троих из восьми эвакуированных с лайнера россиян обнаружили коронавирус. При этом, по словам Голиковой, заболевание протекает в легкой форме и без ярко выраженных симптомов. 

Голикова сообщила об эвакуации россиян с коронавирусом с лайнера в Японии
Общество

Лайнер Diamond Princess стоял на карантине в порту города Йокогама в Японии с начала февраля. Решение о карантине приняли после того, как у высадившегося в Гонконге пассажира судна обнаружили коронавирус. После этого заболевание зафиксировали у более чем 600 пассажиров и членов экипажа. Всего на судне находились 3,7 тыс. человек.

Теги: коронавирус, карантин, Татарстан
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