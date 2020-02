В МИДе заявили о готовности обсудить с США обвинения во вмешательстве

После выборов президента в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп, тема «вмешательства» России неоднократно поднимается в зарубежных СМИ, она также привела к расследованию палаты представителей. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали.

В преддверии очередных выборов лидера США в 2020 году тема вновь стала обсуждаемой. В частности, The New York Times со ссылкой на источники сообщила о планах России поспособствовать переизбранию Трампа, а по данным The Washington Post, Москва, наоборот, хочет помочь его возможному противнику Берни Сандерсу.

24 февраля из-за «вмешательства» Москвы в президентские выборы 2020 года сенаторы-демократы потребовали ввести санкции в отношении России и лидера страны Владимира Путина. В Белом доме в свою очередь данные о «вмешательстве» Москвы назвали шуткой и абсолютной ложью. Информацию также опровергли в посольстве России в США, попросив политиков «прекратить голословные обвинения».