В МИДе заявили о готовности обсудить с США обвинения во вмешательстве

Россия готова обнародовать свидетельства, доказывающие ее невмешательство в американские выборы, заявил глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы выразили готовность к обнародованию содержания технической переписки по данному сюжету и ее изучению экспертами, журналистами, широкой общественностью в России и США», — заявил Крутских.

Однако, по его словам, Вашингтон отказался от предложения, объяснив решение «чувствительностью» этих материалов.

Крутских отметил, что Москва ранее не раз предлагала Вашингтону встретиться и «обсудить каждое конкретное обвинение», сделав это «на уровне профессионалов, а не через СМИ». Помимо этого, Россия выразила готовность обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, однако американская сторона отвергла и это предложение, добавил он.