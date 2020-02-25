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Выборы в США ,  
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В МИДе заявили о готовности обсудить с США обвинения во вмешательстве

Россия готова обнародовать свидетельства, доказывающие ее невмешательство в американские выборы, заявил глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы выразили готовность к обнародованию содержания технической переписки по данному сюжету и ее изучению экспертами, журналистами, широкой общественностью в России и США», — заявил Крутских.

Однако, по его словам, Вашингтон отказался от предложения, объяснив решение «чувствительностью» этих материалов.

Крутских отметил, что Москва ранее не раз предлагала Вашингтону встретиться и «обсудить каждое конкретное обвинение», сделав это «на уровне профессионалов, а не через СМИ». Помимо этого, Россия выразила готовность обменяться политическими гарантиями о невмешательстве в дела друг друга, однако американская сторона отвергла и это предложение, добавил он.

Посольство назвало мифом данные о «вмешательстве» России в выборы в США
Политика

После выборов президента в 2016 году, на которых победил Дональд Трамп, тема «вмешательства» России неоднократно поднимается в зарубежных СМИ, она также привела к расследованию палаты представителей. В Москве эти обвинения неоднократно отвергали.

В преддверии очередных выборов лидера США в 2020 году тема вновь стала обсуждаемой. В частности, The New York Times со ссылкой на источники сообщила о планах России поспособствовать переизбранию Трампа, а по данным The Washington Post, Москва, наоборот, хочет помочь его возможному противнику Берни Сандерсу.

24 февраля из-за «вмешательства» Москвы в президентские выборы 2020 года сенаторы-демократы потребовали ввести санкции в отношении России и лидера страны Владимира Путина. В Белом доме в свою очередь данные о «вмешательстве» Москвы назвали шуткой и абсолютной ложью. Информацию также опровергли в посольстве России в США, попросив политиков «прекратить голословные обвинения».

Теги: МИД России, вмешательство в выборы
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