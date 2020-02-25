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В Белом доме назвали ложью сообщения о вмешательстве России в выборы

Данные американских разведслужб о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в США, являются шуткой и абсолютной ложью. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Это шутка. Это очередная русская «охота на ведьм». Она началась, когда президент пришел в Белый дом, и продолжается до сих пор», — сказал он.

По его словам, подобные утечки информации совершенно неправдивы и их совершают демократы, в частности, возглавляющий разведывательный комитет палаты представителей Адам Шифф. Гидли отметил, что сообщения о вмешательстве в выборы основаны на «закулисных источниках».

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Заместитель пресс-секретаря заявил, что таким образом демократы пытаются манипулировать системой и навредить президенту США Дональду Трампу. По мнению Гидли, это также наносит вред американцам.

Ранее в феврале газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что сотрудники разведслужб предупредили палату представителей о том, что Россия начала вмешиваться в выборы президента США. По их данным, Москва хочет, чтобы переизбрали Трампа. Однако впоследствии издание The Washington Post сообщило, что Россия пытается вмешаться в президентскую компанию и помочь победить сенатору Берни Сандерсу.

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Помощник американского лидера по нацбезопасности Роберт О’Брайен опроверг сообщения о том, что Россия пытается вмешаться в выборы для переизбрания Трампа. Затем источники CNN признали, что представитель разведсообщества Шелби Пирсон преувеличил желание России сделать ставку на действующего президента США.

Пресс-сектетарь российского лидера Дмитрий Песков называл сообщения о вмешательстве России в выборы параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью.

Теги: Белый дом, Россия, вмешательство в выборы
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