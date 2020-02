В Белом доме назвали ложью сообщения о вмешательстве России в выборы

Ранее в феврале газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что сотрудники разведслужб предупредили палату представителей о том, что Россия начала вмешиваться в выборы президента США. По их данным, Москва хочет, чтобы переизбрали Трампа. Однако впоследствии издание The Washington Post сообщило, что Россия пытается вмешаться в президентскую компанию и помочь победить сенатору Берни Сандерсу.

Помощник американского лидера по нацбезопасности Роберт О’Брайен опроверг сообщения о том, что Россия пытается вмешаться в выборы для переизбрания Трампа. Затем источники CNN признали, что представитель разведсообщества Шелби Пирсон преувеличил желание России сделать ставку на действующего президента США.

Пресс-сектетарь российского лидера Дмитрий Песков называл сообщения о вмешательстве России в выборы параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью.