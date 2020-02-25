В Белом доме назвали ложью сообщения о вмешательстве России в выборы

Данные американских разведслужб о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в США, являются шуткой и абсолютной ложью. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Это шутка. Это очередная русская «охота на ведьм». Она началась, когда президент пришел в Белый дом, и продолжается до сих пор», — сказал он.

По его словам, подобные утечки информации совершенно неправдивы и их совершают демократы, в частности, возглавляющий разведывательный комитет палаты представителей Адам Шифф. Гидли отметил, что сообщения о вмешательстве в выборы основаны на «закулисных источниках».

Заместитель пресс-секретаря заявил, что таким образом демократы пытаются манипулировать системой и навредить президенту США Дональду Трампу. По мнению Гидли, это также наносит вред американцам.