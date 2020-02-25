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Политика ,  
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Посольство назвало мифом данные о «вмешательстве» России в выборы в США

Посольство России в США выразило «глубокую озабоченность» по поводу обвинений Москвы во «вмешательство» в выборы американского президента. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей», — говорится в сообщении.

В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020
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В посольстве заявили, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Диппредставительство также попросило политиков «прекратить голословные обвинения».

В дипмиссии отметили, что антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США привела к «беспрецедентной деградации» отношений Москвы и Вашингтона. По мнению посольства, конструктивный диалог между Россией и США необходим для международного сообщества, так как эти государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и отвечают за мир и безопасность.

В Белом доме назвали ложью сообщения о вмешательстве России в выборы
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Представители демократического меньшинства в сенате попросили главу Минфина США Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео ввести санкции против России и российского лидера Владимира Путина. Они пояснили, что причиной является «вмешательство» в выборы американского президента.

Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал данные разведслужб о том, что Россия вмешивается в выборы, абсолютной ложью. По его словам, подобные утечки информации производят демократы, чтобы навредить американскому президенту Дональду Трампу.

Теги: посольство России в США, вмешательство в выборы
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В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020
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