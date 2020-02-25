Посольство назвало мифом данные о «вмешательстве» России в выборы в США

Посольство России в США выразило «глубокую озабоченность» по поводу обвинений Москвы во «вмешательство» в выборы американского президента. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей», — говорится в сообщении.

В посольстве заявили, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Диппредставительство также попросило политиков «прекратить голословные обвинения».

В дипмиссии отметили, что антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США привела к «беспрецедентной деградации» отношений Москвы и Вашингтона. По мнению посольства, конструктивный диалог между Россией и США необходим для международного сообщества, так как эти государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и отвечают за мир и безопасность.