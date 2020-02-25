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Депутат о партии Зеленского предложил пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко в интервью интернет-изданию «Главком» сообщил о начале подготовки к проведению национального круглого стола по языковому вопросу из-за закона о государственном языке, который, по словам Ткаченко, вызывает много рисков для общества.

«Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали, слава богу, наконец-то можно начать», — сказал парламентарий.

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Он отметил, что депутаты заинтересованы в том, чтобы придти к компромиссу в вопросе языка, что позволило бы объединить жителей страны.

«Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно», — пояснил Ткаченко.

В декабре 2019 года народный депутат Верховной рады Украины из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес на рассмотрение в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке. Депутат объяснил свое решение тем, что данный законопроект направлен на дискриминацию носителей других языков.

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В апреле 2019 года Верховная рада приняла закон о госязыке, предварительно рассмотрев к нему более 2 тыс. поправок. Согласно закону, за украинским языком были закреплены исключительные права по сравнению с другими языками. Также законом установлено, что украинским языком должно владеть руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, сотрудники Нацбанка Украины, офицеры-контрактники, а также педагоги и медики государственных учреждений. При этом действие документа не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

В декабре того же года Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) постановила, что данный закон не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств. Эксперты комиссии призвали украинские власти принять закон о национальных меньшинствах и отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о госязыке, вступившие в силу. 

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6 февраля Верховная рада отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», сокращающий время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке.

Теги: Украина, Верховная Рада, украинский язык
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