Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон

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Верховная рада Украины отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», который существенно сокращает время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

За отмену закона проголосовали всего 58 депутатов, то есть примерно четверть от необходимого минимального количества (226). Это значит, что теперь закон передадут на подпись спикеру парламента Украины Дмитрию Разумкову и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Рада приняла закон «О полном среднем образовании» 16 января, он закрепляет три модели изучения государственного языка в школах. Первая модель касается коренных народов (в первую очередь крымских татар) — они могут обучаться на своем языке наряду с изучением государственного. Вторая модель рассчитана на школы национальных меньшинств, говорящих на языках ЕС. Третья касается остальных национальных общин Украины, сюда входит русский язык.

Согласно документу, обучение в школах на языке национальных общин, в том числе на русском, будет в полном объеме осуществляться только до пятого класса (наряду с изучением украинского языка). После пятого класса обучение на родном языке постепенно будет вытесняться обучением на украинском языке. Так, с пятого класса по классы старшей школы объем предметов, изучаемых на украинском языке, вырастет с 20 до 80%.