Депутат Рады заявил о превосходстве украинцев в знании русского языка

Жители Украины говорят по-русски лучше, чем многие россияне, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Юрий Павленко.

Парламентарий обсуждал закон о государственном языке, который подразумевает использование украинского во всех сферах жизни, закрепляет за ним исключительные права, вводит экзамены по украинскому языку для госслужащих и чиновников.

По мнению Павленко, принятый в апреле закон не объединяет страну, а, наоборот, ее «разъединяет». Он считает, что исключительный статус украинского языка ограничивает страну в возможностях.

«Да, у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да, мы можем защищать русскоговорящее население в России», — сказал депутат и добавил, что нужно использовать преимущества языкового разнообразия.