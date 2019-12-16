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Депутат Рады заявил о превосходстве украинцев в знании русского языка

Жители Украины говорят по-русски лучше, чем многие россияне, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Юрий Павленко.

Парламентарий обсуждал закон о государственном языке, который подразумевает использование украинского во всех сферах жизни, закрепляет за ним исключительные права, вводит экзамены по украинскому языку для госслужащих и чиновников.

По мнению Павленко, принятый в апреле закон не объединяет страну, а, наоборот, ее «разъединяет». Он считает, что исключительный статус украинского языка ограничивает страну в возможностях.

«Да, у нас люди говорят по-русски красивее, грамотнее, чем многие россияне — да, мы можем защищать русскоговорящее население в России», — сказал депутат и добавил, что нужно использовать преимущества языкового разнообразия.

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Ранее в декабре депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский внес в Раду законопроект, отменяющий закон о госязыке. Он назвал этот документ дискриминационным по отношению к русскоговорящему населению и констатировал, что закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка.

В Венецианской комиссии Совета Европы посчитали, что подписанный прежним президентом Украины Петром Порошенко закон о госязыке необходимо изменить. В частности, эксперты напомнили, что в стране до сих пор не принят закон о правах национальных меньшинств, который регулирует использование других языков на Украине.

Теги: русский язык, Украина, Верховная Рада
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