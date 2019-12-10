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Политика ,  
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Депутат «Слуги народа» предложил отменить закон о госязыке на Украине

Народный депутат Верховной рады Украины из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внес на рассмотрение в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Что закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского», — написал Бужанский.

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Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык

По его словам, законопроект наносит ущерб Украине и «выталкивает граждан страны «из нашего информационного поля в чужое».

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) постановила, что подписанный экс-президентом Украины Петром Порошенко закон о государственном языке не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств. Эксперты комиссии считают, что украинские власти должны принять закон о национальных меньшинствах и отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о госязыке, которые уже вступили в силу. Бужанский увязал свою инициативу в том числе и с решением Венецианской комиссии.

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На Украине вступил в силу закон о государственном языке

Верховная рада приняла закон о госязыке в конце апреля, предварительно рассмотрев к нему более 2 тыс. поправок. Он закрепляет за украинским языком исключительные права по сравнению с другими языками, предусматривает создание «языковой комиссии», в обязанности которой будет входить контроль за применением украинского языка и пр. Также законом предусматривается сдача экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания языка. Действие этого закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Документ раскритиковали власти в Москве и Будапеште. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал закон неприемлемым. Президент Владимир Зеленский назвал закон «заложником политической риторики».

Теги: Украина, Верховная Рада, законопроект
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Рада приняла закон об исключительности украинского языка
Политика
В Раде предложили отменить закон о государственном языке
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