Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

Подписанный Порошенко закон об украинском языке нужно изменить, считают эксперты Венецианской комиссии. Они предлагают распространить действие переходных норм на русскоязычных и ограничить использование штрафных мер

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Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии, поступившем в РБК. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан предыдущим президентом Украины Петром Порошенко и вступил в силу 16 июля. Он обеспечивает доминирование украинского в культурной и образовательной сферах республики. По закону языки национальных меньшинств, в том числе русский, теряют статус языков межнационального общения.

Венецианская комиссия за демократию через право создана при Совете Европы в 1990 году. Является консультативным органом по конституционному праву, проводящим экспертную оценку законодательства стран совета

Эксперты комиссии в своем отзыве признают, что языковая политика — очень сложная, чувствительная и политизированная проблема на Украине, особенно «в контексте продолжающегося конфликта с Россией». Эксперты приветствуют, что закон предусматривает позитивные меры для развития украинского языка, в частности обязывает государство предоставить каждому гражданину возможность овладеть языком через систему образования, бесплатные языковые курсы и содействие доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке. Они также признают, что закон предоставляет возможность меньшинствам использовать свои языки. Однако они напоминают, что дополнительные права на использование языков должны были быть определены в законе о правах национальных меньшинств. Однако он пока не принят. Эксперты призывают как можно скорее его подготовить и рассмотреть возможность до принятия этого закона приостановить исполнение закона о государственном языке.

Эксперты также указывают, что любое различие при использовании языков должно быть разумно оправдано, но пока этот принцип не во всем исполняется. В частности, напоминают они, до 1 сентября 2023 года украинским студентам, говорящим на языках стран Европейского союза, разрешено продолжать образование на них, однако это не распространяется на тех, у кого другие родные языки, например русский. Они также указывают, что норма, устанавливающая ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, должна быть удалена. Предлагается также пересмотреть квоту для контента на украинском языке: после полного вступления закона в силу доля украинского языка в эфире должна составлять 90% для национальных телеканалов и радио.

Кроме того, комиссия отмечает, что частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинств при общении между собой, в том числе когда они видны и слышны другим в общественных местах, а возможность распространения материалов избирательной кампании на нетитульных языках не должна ограничиваться территориями компактного проживания меньшинств. Эксперты требуют отменить и норму об одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства и на украинском в один и тот же день.