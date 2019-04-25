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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики
Закон, обязывающий руководство Украины и ряд госслужащих использовать на работе только национальный язык, рассматривали во время выборов, отметил Зеленский. Он пообещал проанализировать документ после вступления в должность
Владимир Зеленский (Фото: Taylor Weidman / Bloomberg)

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что закон об исключительности национального языка приняли без необходимого обсуждения, об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», — написал Зеленский.

Зеленский напомнил, что парламентарии рассмотрели свыше 2 тыс. поправок к данному закону, что, по его мнению, «свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной раде».

Сейчас трудно предположить, к каким последствиям приведет принятие данного закона — его текст еще не опубликован, пишет Зеленский. По его словам, стране нужны законы и решение, «которые консолидируют общество, а не наоборот». Он также пообещал тщательно проанализировать документ после вступления в должность президента и проверить, соблюдаются ли в нем конституционные права и интересы всех граждан.

Зеленский добавил, что считает украинский язык единственным государственным языком страны. Однако заботиться о его развитии нужно, создавая стимулы и положительные примеры, а не вводя запреты и наказания, считает избранный президент.

Политика
Рада приняла закон об исключительности украинского языка

Ранее Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предполагает, что при исполнении служебных обязанностей украинский будут использовать руководство страны, парламентарии, судьи и прокуроры, офицеры-контрактники, сотрудники Нацбанка Украины, а также педагоги и медики, работающие в госучреждениях.

Согласно закону для получения украинского гражданства нужно будет подтвердить владение национальным языком. В некоторых случаях это можно будет сделать после — если выдача гражданства отдельному лицу отвечает государственным интересам Украины.

Действующий президент Петр Порошенко назвал принятие закона ист​орическим решением, поставив его в один ряд с восстановлением армии и предоставлением автокефалии Православной церкви Украины. По его словам, это еще один шаг к «ментальной независимости» граждан страны. Ранее Порошенко обещал подписать закон до ухода с должности.​

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, язык
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