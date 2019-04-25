Зеленский назвал закон о языке «заложником» политической риторики

Закон, обязывающий руководство Украины и ряд госслужащих использовать на работе только национальный язык, рассматривали во время выборов, отметил Зеленский. Он пообещал проанализировать документ после вступления в должность

Владимир Зеленский (Фото: Taylor Weidman / Bloomberg)

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что закон об исключительности национального языка приняли без необходимого обсуждения, об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», — написал Зеленский.

Зеленский напомнил, что парламентарии рассмотрели свыше 2 тыс. поправок к данному закону, что, по его мнению, «свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной раде».

Сейчас трудно предположить, к каким последствиям приведет принятие данного закона — его текст еще не опубликован, пишет Зеленский. По его словам, стране нужны законы и решение, «которые консолидируют общество, а не наоборот». Он также пообещал тщательно проанализировать документ после вступления в должность президента и проверить, соблюдаются ли в нем конституционные права и интересы всех граждан.

Зеленский добавил, что считает украинский язык единственным государственным языком страны. Однако заботиться о его развитии нужно, создавая стимулы и положительные примеры, а не вводя запреты и наказания, считает избранный президент.