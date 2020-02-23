На Украине эвакуированной из-за коронавируса иностранке вызвали скорую

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Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали в Полтавскую область на карантин из-за коронавируса, вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил замминистра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

После осмотра медики поставили предварительный диагноз: они предполагают, что у женщины произошло обострение хронического гастроэнтерологического заболевания.

По словам Ляшко, у иностранки взяли необходимые пробы и никаких признаков острых респираторных заболеваний у нее не нашли. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и останется на карантине в санатории, добавил он.

На фоне распространения нового коронавируса Украина вывезла из Китая группу своих граждан. Вместе с ними эвакуировать решили и ряд иностранцев, в том числе россиянина и граждан Германии, Нидерландов, Бразилии, Коста-Рики и Аргентины, сообщал глава МВД Украины Арсен Аваков. 20 февраля самолет с эвакуированными прибыл в Харьков, после чего их разместили на двухнедельный карантин в санатории в поселке Новые Санжары в Полтавской области.