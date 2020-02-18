Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Глава Wintershall увидел повод для Европы радоваться газу из России Политика, 02:54 Число жертв коронавируса в Хубэе приблизилось к 1,8 тыс. человек Общество, 02:44 Украина эвакуирует из Уханя 65 человек Общество, 02:29 «Челси» проиграл «МЮ» из-за отмены двух голов с помощью VAR Спорт, 01:59 Пропавшую в Петербурге восьмилетнюю девочку нашли в торговом центре Общество, 01:42 Киев запланировал обмен пленными с Москвой до «нормандского саммита» Политика, 01:30 Главу Мюнхенской конференции внесли в базу данных сайта «Миротворец» Политика, 01:24 Суд в Париже вновь оставил Винника под стражей Общество, 00:57 Богатейший человек мира дал $10 млрд на борьбу с «главной угрозой Земли» Бизнес, 00:34 Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области Общество, 00:27 ФАС вернулась к идее аукционов на вылов рыбы взамен исторических квот Бизнес, 00:26 Газета Компартии Китая удалила сообщение о смерти главы госпиталя в Ухане Общество, 00:13 Правительство предложило исключительные условия по покупке Сбербанка Экономика, 00:04 Глава ОКР назвал сюрпризом допинговый скандал с московской лабораторией Спорт, 00:00
Общество ,  
0 

Украина эвакуирует из Уханя 65 человек

Киев решил вывезти из китайского города Уханя, ставшего очагом распространения нового коронавируса, 65 человек, говорится в сообщении Минздрава Украины.

В их числе украинский спецборт заберет и одного россиянина, сообщил в эфире ICTV глава МВД страны Арсен Аваков. Он отметил, что считает решение правильным, в частности потому, что российский самолет до этого уже эвакуировал из Китая граждан Украины. Помимо россиянина Украина вывезет из Уханя граждан Германии, Нидерландов, Бразилии, Коста-Рики и Аргентины, сообщил Аваков.

Все вывезенных, а также участвовавших в их эвакуации членов экипажа, водителей, сотрудников таможенной и погранслужбы, врачей и других сотрудников после прибытия поместят на двухнедельный карантин, однако где именно, украинский министр не уточнил. По его словам, эвакуированных расселят по корпусам, а все отходы с базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию.

Россия эвакуировала своих граждан из Уханя и провинции Хубэй, где распространился новый коронавирус, 5 февраля. В Тюменскую область спецбортом на двухнедельный карантин прибыли 144 человека, в том числе граждане стран ЕАЭС и СНГ. После окончания обязательной изоляции россияне разъедутся по 44 городам.

По последним данным властей Китая, число заразившихся коронавирусом  во всех странах превысило 71 тыс. человек, от его осложнений скончались 1775 человек. 

Теги: Украина, коронавирус, эвакуация
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Россиян не эвакуируют с лайнера в Японии до окончания карантина
Общество
США эвакуируют своих граждан с круизного лайнера в Японии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter