Украина эвакуирует из Уханя 65 человек

Киев решил вывезти из китайского города Уханя, ставшего очагом распространения нового коронавируса, 65 человек, говорится в сообщении Минздрава Украины.

В их числе украинский спецборт заберет и одного россиянина, сообщил в эфире ICTV глава МВД страны Арсен Аваков. Он отметил, что считает решение правильным, в частности потому, что российский самолет до этого уже эвакуировал из Китая граждан Украины. Помимо россиянина Украина вывезет из Уханя граждан Германии, Нидерландов, Бразилии, Коста-Рики и Аргентины, сообщил Аваков.

Все вывезенных, а также участвовавших в их эвакуации членов экипажа, водителей, сотрудников таможенной и погранслужбы, врачей и других сотрудников после прибытия поместят на двухнедельный карантин, однако где именно, украинский министр не уточнил. По его словам, эвакуированных расселят по корпусам, а все отходы с базы будут фильтровать и уничтожать, чтобы они не попали в общую канализацию.

Россия эвакуировала своих граждан из Уханя и провинции Хубэй, где распространился новый коронавирус, 5 февраля. В Тюменскую область спецбортом на двухнедельный карантин прибыли 144 человека, в том числе граждане стран ЕАЭС и СНГ. После окончания обязательной изоляции россияне разъедутся по 44 городам.

По последним данным властей Китая, число заразившихся коронавирусом во всех странах превысило 71 тыс. человек, от его осложнений скончались 1775 человек.