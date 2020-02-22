Зеленский пообещал наказать за беспорядки из-за эвакуированных из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков, которые произошли в поселке Новые Санжары, где местные жители забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая украинцами. Об этом украинский президент сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этому дикарству. Заказчики и виновные понесут ответственность», — сказал Зеленский. Украинский президент также назвал историю с коронавирусом и возвращением украинцев из Китая «очередным экзаменом для украинского общества».

Кроме того, в своем обращении Зеленский поприветствовал граждан Украины, которые вернулись на родину. «Мы рады, что вы дома, мы желаем вам крепкого здоровья, и искренне верим, что в ближайшие недели вы сможете вернуться к своим родным и близким», — сказал президент.

Самолет с украинскими и иностранными гражданами, которых эвакуировали из китайского Уханя, где началась вспышка нового вида коронавируса, приземлился в аэропорту Харькова в четверг, 20 февраля. Перед этим жители села Новые Санжары в Полтавской области, где было решено разместить эвакуированных, организовали протесты в связи с опасениями распространения вируса. Они перекрыли проходящую через поселок дорогу и устроили потасовку с попытавшейся разблокировать трассу полицией. Когда автобусы с эвакуированными въехал в поселок, протестующие попытались не пропустить транспорт и закидали автобусы камнями.