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Напавший на храм в Москве объяснил свои действия

Фото: МВД РФ

Подозреваемый в нападении на храм в центре Москвы мужчина на допросе у столичных полицейских объяснил свой поступок. Видеозапись допроса размещена на сайте МВД России.

«Не с той ноги встал. Я проснулся, радости не было», — сказал он. По его словам, храм он не выбирал, просто проходил мимо.

Мужчина также сказал, что свои действия контролировал «частично». Он отметил, что религиозного мотива у его поступка не было, претензий к священнослужителям у него нет. «Может, что с головой у меня, я не знаю, я же не врач», — сказал подозреваемый.

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Утром 16 февраля вооруженный ножом мужчина зашел в храм святителя Николая в Покровском и ранил двух человек. Пострадавших госпитализировали. По данным МВД, находившиеся в храме люди помешали ему скрыться.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК) и побоях (ст. 116 УК). По данным полиции, задержанным оказался 26-летний житель Липецкой области.

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У нападавшего правоохранители изъяли нож и сверток с веществом растительного происхождения. Результаты исследования показали, что изъятое вещество оказалось марихуаной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мать подозреваемого Татьяна заявила, что ее сын не стоял на учете в полиции или медицинских учреждениях.

Теги: Москва, храм, нападение, МВД России
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