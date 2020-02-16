Мать напавшего на храм в Москве сообщила подробности о сыне

По словам женщины, ее сын — «тихий, спокойный мальчик», который не состоял на учете в медучреждениях или полиции и не участвовал в драках. Ранее в результате нападения с ножом в храме пострадали два человека

Сотрудники полиции выводят подозреваемого в нападении на прихожан храма (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Житель Липецкой области Ефим Ефимов, которого подозревают в нападении с ножом на прихожан в храме в центре Москвы, не состоял на учете в полиции или медицинских учреждениях. Об этом ТАСС сообщила его мать Татьяна.

По словам женщины, новость об инциденте стала для семьи Ефимова неожиданностью, ее сын «никогда не был в компаниях, не участвовал в драках». «К нам сейчас приехала полиция по нашему мальчику: его только что по телевизору показали. <...> Тихий, спокойный мальчик, верующий», — рассказала она.

Ефимов — сотрудник столичной строительной фирмы, у него несколько профессий: «сварщик, электрик, плиточник и другие», сообщила женщина. По словам собеседницы агентства, ее сын работает посменно: «месяц работает — неделю дома, объект закончат — их отпускают».

Нападение произошло утром 16 февраля в храме Николая Чудотворца в Басманном районе столицы. По данным МВД, мужчина зашел в здание и ранил ножом двух человек, их состояние ведомство не уточнило. Как сообщил протоиерей Кирилл Сладков, пострадавшие — служители храма. Подозреваемого задержали, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.