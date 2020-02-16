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Мужчина напал с ножом на прихожан в храме в центре Москвы

В результате нападения пострадали два человека, им оказывается помощь. Злоумышленником оказался 26-летний житель Липецкой области. Полицейские выясняют мотивы нападения
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Мужчина ранил двух человек в храме в центре Москвы, сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк. Нападавший задержан, им оказался 26-летний житель Липецкой области.

Волк отметила, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого «по горячим следам».

«Утром 16 февраля [мужчина] вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — рассказала она.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным информированного источника «Интерфакса», злоумышленник напал с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в Покровском на Бакунинской улице. Он ворвался в храм во время службы и возле алтаря напал на прихожан. Как отмечает РЕН-ТВ, прихожанам самим удалось задержать злоумышленника до приезда полиции. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что напавший на прихожан был в неадекватном состоянии.

РБК обратился за комментарием в Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, а также направил запрос в Храм святителя Николая в Покровском.

Авторы: Константин Ткаченко, Алена Прохоренко, Виктория Тютина
Теги: новости РБК
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