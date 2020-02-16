В Сети появилось видео с места нападения с ножом в московском храме

Появилось видео с места нападения 26-летнего мужчины с ножом на людей во время богослужения в храме в центре Москвы. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что у храма припарковано не менее трех полицейских автомобилей. У входа в храм стоит группа людей — сотрудник полиции и, предположительно, очевидцы нападения.

Ранее настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы Кирилл Сладков рассказал, что мужчина забежал в центральный алтарь. На нем были очки, капюшон, резиновые перчатки и наушники с музыкой. Он нанес ножевые ранения двум помощникам настоятеля — их госпитализировали.

В МВД сообщили, что мужчину задержали по «горячим следам». Им оказался житель Липецкой области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.