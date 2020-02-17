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МВД показало видео нападения в храме в центре Москвы

МВД России опубликовало видео нападения в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Ролик размещен на сайте ведомства.

На кадрах видно, как мужчина в очках заходит в храм и направляется к алтарю. Затем прихожане также проходят к месту происшествия.

Накануне 26-летний житель Липецкой области вошел в храм и ранил двух человек. Пострадавших госпитализировали. По данным МВД, находившиеся в храме люди помешали ему скрыться. Полицейские задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК) и побоях (ст. 116 УК).

Настоятель храма в Москве сообщил детали задержания напавшего с ножом
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Правоохранители изъяли у нападавшего нож и сверток с веществом растительного происхождения. По результатам исследования вещество оказалось марихуаной, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мать подозреваемого Татьяна рассказала, что ее сын не стоял на учете в полиции или медицинских учреждениях.

Теги: Москва, храм, нападение, новости РБК
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