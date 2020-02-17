МВД показало видео нападения в храме в центре Москвы

МВД России опубликовало видео нападения в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. Ролик размещен на сайте ведомства.

На кадрах видно, как мужчина в очках заходит в храм и направляется к алтарю. Затем прихожане также проходят к месту происшествия.

Накануне 26-летний житель Липецкой области вошел в храм и ранил двух человек. Пострадавших госпитализировали. По данным МВД, находившиеся в храме люди помешали ему скрыться. Полицейские задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве (ст. 213 УК) и побоях (ст. 116 УК).