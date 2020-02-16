Полиция изъяла сверток с веществом у напавшего с ножом на храм в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сверток с веществом растительного происхождения у мужчины, напавшего с ножом на прихожан в храме в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«На месте происшествия изъяты нож и перчатки, принадлежавшие задержанному. Кроме того, при себе у него имелся сверток с веществом растительного происхождения, которое направлено на исследование», — сказала она. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, изъятое вещество — марихуана. Источник «МК» в правоохранительных органах также сообщил, что у напавшего на храм был при себе пакет с марихуаной.

В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство» и статье 116 УК России «Побои». Как сообщила Волк «РИА Новости», нападавший ранее был судим.

Как ранее сообщила Волк, нападение совершил 26-летний житель Липецкой области. Его мать Татьяна рассказала, что ее сын не состоял на учете в полиции или медицинских учреждениях. Женщина отметила, что новость об инциденте стала для ее семьи неожиданностью, поскольку ранее ее сын «никогда не участвовал в драках», а был спокойным и верующим человеком.

Женщина также отметила, что ее сын является сотрудником столичной строительной фирмы. У него несколько профессий: «сварщик, электрик, плиточник и другие». По словам женщины, ее сын работает посменно.

Нападение произошло утром 16 февраля в храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы. По словам настоятеля храма Кирилла Сладкова, мужчина в очках, резиновых перчатках и капюшоне забежал в центральный алтарь во время богослужения. Когда к нему подошли служители церкви, чтобы узнать причину такого поведения, мужчина достал нож и нанес удар одному из них. Затем он ударил еще одного помощника настоятеля.