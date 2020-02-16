Общество , 16 фев, 11:05
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МВД прокомментировало нападение с ножом в московском храме
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела после нападения мужчины с ножом на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Как отметила Волк, сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего «по горячим следам». Им оказался 26-летний житель Липецкой области.
В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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