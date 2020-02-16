Общество , 16 фев, 11:14
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В храме сообщили подробности нападения с ножом в центре Москвы
протоиерей Кирилл Сладков
Настоятель храма Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы протоиерей Кирилл Сладков рассказал РЕН ТВ подробности нападения мужчины с ножом на людей во время богослужения.
По его словам, мужчина забежал в центральный алтарь в очках, капюшоне, резиновых перчатках. Он также слушал музыку в наушниках. Когда настоятель храма и его помощник подошли к нему узнать, что случилось, мужчина достал нож и нанес ранение помощнику. После этого все присутствующие в алтаре попытались его остановить.
«В этот момент он нанес два ножевых ранения другому моему коллеге», — добавил Сладков.
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